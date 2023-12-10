Хави хочет заменить Гави с помощью ло Чельсо, но «Тоттенхэм» отказывается даже вести переговоры

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес хотел бы заменить травмированного полузащитника Гави хавбеком лондонского «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо. Тем не менее, по информации от журналиста Альфредо Мартинеса, «шпоры» отказываются даже вести переговоры по трансферу аргентинца.

Источник также отмечает, что зарплатная ведомость «Барселоны» в данный момент позволяет зарегистрировать только одного игрока, коим станет нападающий Витор Роке. Для ло Чельсо команда вряд ли сможет освободить место.

Отметим, что Джовани также нравится тренеру «Тоттенхэма» Анге Постекоглу. Аргентинец в этом сезоне отметился двумя голами в шести матчах АПЛ.