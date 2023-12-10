Мбаппе или Холанн: «Реал» выбрал нового нападающего

Появилась новая информация относительно перехода в мадридский «Реал» звездного форварда. Как стало известно Bolasport, боссы «королевского» клуба откажутся от Килиана Мбаппе («ПСЖ») и отдадут предпочтение подписанию норвежца Эрлинга Холанна («Манчестер Сити»).

Источник утверждает, что именно скандинав станет главной целью испанского гранда в летнее трансферное окно.

Ранее в прессе сообщалось о договоренности между «Реалом» и «ПСЖ» по переходу Мбаппе.

В текущем сезоне Холанн провел 22 поединка за «горожан», записав на свой счет 19 забитых мячей и пять голевых передач. В голосовании за «Золотой мяч» норвежский бомбардир занял второе место.

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