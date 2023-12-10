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Мбаппе или Холанн: «Реал» выбрал нового нападающего

10 Декабря 2023 • 12:46 Комментировать (2)

Появилась новая информация относительно перехода в мадридский «Реал» звездного форварда. Как стало известно Bolasport, боссы «королевского» клуба откажутся от Килиана Мбаппе («ПСЖ») и отдадут предпочтение подписанию норвежца Эрлинга Холанна («Манчестер Сити»).

Источник утверждает, что именно скандинав станет главной целью испанского гранда в летнее трансферное окно.

Ранее в прессе сообщалось о договоренности между «Реалом» и «ПСЖ» по переходу Мбаппе.

В текущем сезоне Холанн провел 22 поединка за «горожан», записав на свой счет 19 забитых мячей и пять голевых передач. В голосовании за «Золотой мяч» норвежский бомбардир занял второе место.

«Ливерпуль» принял решение по Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (2)
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San13
10 Декабря 2023 в 13:50
Реалу как и Барселоне не хватает топовой чистой девятки. Мбаппе все таки не девятка. Так что не равноценны эти трансферы.
ингерман
10 Декабря 2023 в 13:31
ай.. ну, с бохом, как грица! )))
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