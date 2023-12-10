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Дисаси: «Партнёры говорили мне, что играть на стадионе «Эвертона» очень тяжело»

10 Декабря 2023 • 12:37 Комментировать
Эвертон
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Челси
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Через 2 ч. 26 мин.

Центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси поделился ожиданиями от выездного матча против «Эвертона», который состоится сегодня в 17:00 по московскому времени в рамках Английской премьер-лиги.

«Партнёры говорили мне, что играть на стадионе «Эвертона» очень тяжело из-за атмосферы, которую создают болельщики. Команда только что обыграла «Ньюкасл», поэтому с уверенностью подойдёт к матчу с нами. Мы же хотим показать, что умеем выигрывать подобные поединки», – сказал Дисаси в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, в последнем туре АПЛ «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2), тогда как «Эвертон» разгромил «Ньюкасл» (3:0). 

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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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