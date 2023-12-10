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«Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» пока далеки от трансфера Чалобы

10 Декабря 2023 • 10:58 Комментировать
Эвертон
...
Челси
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Через 5 ч. 0 мин.

Два лондонских клуба ранее были связаны с трансфером центрального защитника «Челси» Трево Чалобы. К англичанину проявляли интерес «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм», но журналист Фабрицио Романо сообщает, что эти клубы пока далеки от трансфера Трево.

Источник сообщает, что ни один из клубов пока не начинал конкретных переговоров по Чалобе. При этом Романо уверен в том, что Трево точно покинет «Челси» в январе.

Чалоба в этом сезоне не сыграл ни одного матча за «Челси» в АПЛ. Игрок до сих пор восстанавливается после травмы, которую получил в начале кампании. При этом англичанин всё равно не входит в планы главного тренера Маурисио Почеттино.

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Тоттенхэм Челси Кристал Пэлас Трево Чалоба ещё теги

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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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