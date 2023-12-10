Мёрфи: «Тен Хаг не способен вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину АПЛ»

Экс-футболист «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи высказался в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. В 16-м туре Премьер-лиги манкунианцы проиграли «Борнмуту» со счетом 0:3.

«Если «Борнмут» побеждает на «Олд Траффорд» и этому никто не удивляется, - это все, что нужно знать о команде и ее главном тренере. Тен Хаг не способен вернуть «Юнайтед» на вершину АПЛ. Я не вижу никакого прогресса при этом специалисте. Не понимаю, за счет чего он может изменить ситуацию», - передает слова Мёрфи таблоид Daily Mail.

По итогам 16 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 27 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.