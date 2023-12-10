Жезус: «Астон Вилла» - претендент на чемпионство в АПЛ»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус пообщался с журналистами после поединка против «Астон Виллы» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. «Канониры» потерпели поражение в Бирмингеме со счетом 0:1.

«Вилла» - претендент на чемпионство. АПЛ – очень сильный турнир, где вас может обыграть любой соперник. «Астон Вилла» проводит очень успешный сезон, у них прекрасный тренер и отличные игроки. Они заслуженно сейчас в группе лидеров», - передает слова бразильца BBC.

После 16 туров «Астон Вилла» набрала 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» идет вторым, имея на один балл больше.