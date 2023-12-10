«Ливерпуль» провёл переговоры с Пальиньей

«Ливерпуль» хочет усилить среднюю линию команды полузащитником лондонского «Фулхэма» Жоау Пальиньей. По сообщениям журналистов Teamtalk, мерсисайдцы провели переговоры с агентом футболиста.

«Красные» всерьез нацелены на игрока и готовы побороться за него с лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». «Фулхэм», в свою очередь, готов продать свою звезду за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 14 поединках за «дачников», записав на свой счет два забитых мяча. Срок действующего контракта 28-летнего португальца с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.