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Линекер - о тен Хаге: «Кто-то становился тренером месяца и терял работу за выходные?»

10 Декабря 2023 • 09:51 Комментировать

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на крупное домашнее поражение «Манчестер Юнайтед» от «Борнмута» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. «Красные дьяволы» уступили со счетом 0:3.

«Кто-то когда-то становился тренером месяца в АПЛ и терял работу в эти же выходные?» - написал эксперт в социальных сетях.

На днях было объявлено, что наставника манкунианцев Эрика тен Хага признали лучшим тренером АПЛ по итогам ноября.

После вчерашней неудачи «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 27 набранных баллов.

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Манчестер Юнайтед Гари Линекер Эрик тен Хаг ещё теги
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