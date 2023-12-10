Гвардиола: «Пеп, пора просыпаться, что-то пошло не так»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о затянувшейся серии без побед в Английской премьер-лиге. «Горожане» не выигрывают четыре матча подряд.

«Мне нужно сказать себе: «Пеп, пора просыпаться. Что-то пошло не так, проведи анализ со своим штабом, оцени ситуацию. Даже когда команда играла хуже, чем сейчас, вы побеждали. Давай же», - передает слова испанского специалиста City Xtra.

«Манчестер Сити» набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. В ближайшем поединке подопечные Гвардиолы встретятся на выезде с «Лутоном». Матч пройдет 10 декабря.