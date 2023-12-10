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​Ричардс: «Когда Манчини уволили из «Манчестер Сити», половина команды плакала, другая - смеялась»

10 Декабря 2023 • 09:30 Комментировать (1)

Бывший игрок «Манчестер Сити» Мика Ричардс вспомнил расставание с Роберто Манчини, которого уволили в мае 2013 года за слабые результаты после выигранного годом ранее чемпионского титула. По словам Ричардса, половина команды смеялась и радовалась, узнав об этой новости, другая переживала.

- Мы были в одном из отелей, команда 4как раз собралась на обед. И он пришел и сказал всем нам - «вот и все для меня, ребята». Половина стола была расстроена, а другая половина откровенно радовалась. Это был так странно и нелепо. Человек потерял работу, а кто-то шутит и причмокивает от удовольствия. Причем радовались даже игроки, стабильно проходившие в основной состав, - цитирует слова Ричардса итальянское новостное агентство ITASportPress.

 


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Манчестер Сити Роберто Манчини Мика Ричардс ещё теги
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Декабря 2023 в 09:33
когда Лысого Пепку будут увольнять из команды, смеяться будут все ))
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