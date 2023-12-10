​«Астон Вилла» установила абсолютный клубный рекорд

Бирмингемская «Астон Вилла» одержала победу в очередном своем матче, команда Унаи Эмери обыграла «Арсенал», и это была пятнадцатая победа кряду для «Астон Виллы» в домашних матчах чемпионата Англии. Это стало новым клубным рекордом - предыдущая серия равнялась четырнадцати матчам.

Унаи Эмери - пятый наставник в истории АПЛ, команда которого выдала серию из пятнадцати победных матчей в высшей лиге английского футбола. Предыдущие четверо становились чемпионами - это Алекс Фергюсон, Роберто Манчини, Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.

В следующем туре английского чемпионата «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», это случится семнадцатого декабря.