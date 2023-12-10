​Макгинн: «Какая неделя для нас!»

В шестнадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилла» выиграла в домашнем матче у лондонского «Арсенала», а перед этим она обыграла «Манчестер Сити». Автор гола в ворота «канониров» Джон Макгинн наслаждается успехом, он прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Какая неделя для нас! Сегодня было не лучшее наше представление, но я не жалуюсь. Во втором тайме команде необходимо было проявить характер и она проявила его. У «Арсенала» есть выдающиеся способности выдавать поздние голы в матчах, и нам необходимо было сохранять концентрацию. Сыграли не так хорошо, как в среду, но добыли такой же результат, - цитирует слова Макгинна BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Арсенал» примет в домашних условиях «Брайтон».