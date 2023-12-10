Эдегор: «Были все шансы выиграть»

В шестнадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилла» выиграла в домашнем матче у лондонского «Арсенала», и в стане команды Микеля Артеты витает стойкое чувство упущенной победы. Об этом заявил и капитан «Арсенала» Мартин Эдегор, который прокомментировал итоги матча:

- У нас было достаточно шансов выиграть матч. Соперник кроме своего гола ничего так и не создал. Такое бывает. Теперь остается только копить злость для следующего матча, чтобы отыграться. Это мы и сделаем, - цитирует слова Эдегора Sky Sports.

В следующем туре английского чемпионата «Арсенал» примет в домашних условиях «Брайтон».