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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдегор: «Были все шансы выиграть»

10 Декабря 2023 • 07:46 Комментировать

В шестнадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилла» выиграла в домашнем матче у лондонского «Арсенала», и в стане команды Микеля Артеты витает стойкое чувство упущенной победы. Об этом заявил и капитан «Арсенала» Мартин Эдегор, который прокомментировал итоги матча:

- У нас было достаточно шансов выиграть матч. Соперник кроме своего гола ничего так и не создал. Такое бывает. Теперь остается только копить злость для следующего матча, чтобы отыграться. Это мы и сделаем, - цитирует слова Эдегора Sky Sports.

В следующем туре английского чемпионата «Арсенал» примет в домашних условиях «Брайтон».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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