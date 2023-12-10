​Артета: «Итоговый результат разочаровал, но к игре претензий нет»

В шестнадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилла» выиграла в домашнем матче у лондонского «Арсенала», забив уже в начале матча. Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги матча, он считает, что его подопечные сыграли вполне прилично.

- Результат разочаровал, но горжусь тем, как сыграла команда, да еще и на чужом поле. Мы заслуживали победу, но для этого надо быть лучше в штрафной площадке. Ну и чуть удачи нужно также, - цитирует слова Артеты BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Арсенал» примет в домашних условиях «Брайтон».