​Эмери: «О титуле поговорим после тридцатого тура»

В шестнадцатом туре английского чемпионата «Астон Вилла» выиграла в домашнем матче у «Арсенала», наставник бирмингемского клуба Унаи Эмери очен доволен такими итогами игры.

- Я очень счастлив. Матч был непростым, мы устали, но начало было хорошим, мы навязали свою инициативу. Но пришлось и защищаться, стараться удерживать мячи подольше. Наградой стали три очка. Радуемся, но не забываем и о внутренней дисциплине. Титул? Сейчас лишь шестнадцатый тур, давайте поговорим об этом после тридцати туров, там будет виднее. Мы в тройке лучших и это замечательно, - цитирует слова Эмери BBC Sport.