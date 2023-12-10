Жезус: «Быстро пропустили, наши планы нарушились»

В шестнадцатом туре английского чемпионата поражение потерпел «Арсенал» - команда Микеля Артеты проиграла сенсационной «Астон Вилле» с минимальным гандикапом. Нападающий «Арсенала» Гариэль Жезус прокомментировал итоги матча, он не считает, что его команда смотрелась плохо:

- Я думаю, что мы сыграли даже лучше, чем в прошлом матче. Мы контролировали игру. Просто мы быстро пропустили и после этого игра пошла не так, как мы задумывали. Соперник показал себя хорошей командой с хорошими игроками и отличной игрой. Но пора двигаться дальше и думать о следующем матче, - цитирует слова Жезуса BBC Sport.