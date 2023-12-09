Победа над «Арсеналом» стала для «Астон Виллы» 15-й домашней подряд в АПЛ

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери построил настоящую топ-команду. По крайней мере, так можно сказать по её результатам.

Сегодня вечером бирмингемцы обыграли лондонский «Арсенал» (1:0) и добыли уже 15-ю домашнюю победу в Премьер-лиге подряд. Успешная домашняя серия в лиге стартовала, разумеется, ещё в прошлом сезоне. А до «Арсенала» на этой неделе команда Эмери обыграла с таким же счётом дома «Манчестер Сити» - действующего чемпиона Англии. Вряд ли кто-то мог предположить, что две игры с такими грозными соперниками завершатся именно так.

После победы над «канонирами» «вилланы» забрались на третье место турнирной таблицы Премьер-лиги с 35 очками, отставание от «Ливерпуля» с первого места – всего два балла.