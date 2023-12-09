​Ираола: «Отличный результат, отличное выступление»

В шестнадцатом туре английского чемпионата громкой победы добился «Борнмут» - команда под руководством Андони Ираолы обыграла в гостевом матче «Манчестер Юнайтед», забив тому три безответных мяча. Разумеется, испанский специалист весьма доволен итогами игры, он похвалил своих подопечных за такое выступление:

- Отличный результат, отличное выступление! Я наслаждаюсь моментом. Для нас главным было не пропустить, мы сыграли насухо, как и в двух предыдущих матчах. Это означает, что мы начали хорошо защищаться, чего не было с нами ранее, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.