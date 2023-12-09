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«Ливерпуль» - новый лидер АПЛ как минимум до следующего тура

09 Декабря 2023 • 22:31 Комментировать
Кристал Пэлас
1:2
Ливерпуль

Лондонский «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в гостях с минимальным счётом – 0:1. Таким образом, «канониры» лишаются первой строки турнирной таблицы АПЛ по итогам 16 тура и отдают её «Ливерпулю».

Теперь у мерсисайдцев 37 очков и первое место, 36 очков у «Арсенала» и 35 очков – у «Астон Виллы», которая совершила очередную сенсацию.

В следующем, 17-м туре Премьер-лиги «Арсеналу» предстоит сыграть с «Брайтоном» Роберто де Дзерби дома, «Ливерпулю» принять нестабильного принципиального соперника, «Манчестер Юнайтед», а «Вилле» - съездить в гости в Лондон к «Брентфорду».

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Евро-Футбол.Ру,
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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