«Ливерпуль» - новый лидер АПЛ как минимум до следующего тура

Лондонский «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в гостях с минимальным счётом – 0:1. Таким образом, «канониры» лишаются первой строки турнирной таблицы АПЛ по итогам 16 тура и отдают её «Ливерпулю».

Теперь у мерсисайдцев 37 очков и первое место, 36 очков у «Арсенала» и 35 очков – у «Астон Виллы», которая совершила очередную сенсацию.

В следующем, 17-м туре Премьер-лиги «Арсеналу» предстоит сыграть с «Брайтоном» Роберто де Дзерби дома, «Ливерпулю» принять нестабильного принципиального соперника, «Манчестер Юнайтед», а «Вилле» - съездить в гости в Лондон к «Брентфорду».