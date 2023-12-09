«Арсенал» упустил множество моментов, проиграл «Астон Вилле» и лишился лидерства в Премьер-лиге

«Астон Вилла» за три дня обыграла две лучшие команды Англии прошлого сезона. После успеха с «Манчестер Сити» подопечные Унаи Эмери одолели и «Арсенал» благодаря голу в дебюте поединка.

«Астон Вилла» - это пока главная сенсация сезона в Премьер-лиге. Подопечные Унаи Эмери после 15 туров шли третьими, опережая даже «Манчестер Сити», обыграв недавно «горожан». «Арсенал» в свою очередь лидировал в таблице. Правда, к стартовому свистку матча против команды своего бывшего наставника «канониры» уступили лидерство «Ливерпулю», но в случае победы вернулись бы на вершину.

Игра началась на встречных темпах, и лондонцы быстро могли открыть счёт. Уже на пятой минуте Мартинелли слева сделал передачу на дальний угол вратарской, где совсем один был Сака, но удар у англичанина не получился, и мяч прошёл мимо цели. В ответной атаке Бэйли справа ворвался в штрафную, собрал на себе троих соперников и сделал передачу в центр на Макгинна, который был один. Шотландец развернулся и с линии вратарской расстрелял ворота.

«Арсенал» попытался после этого взять мяч под свой контроль, но до опасных моментов дело у ворот «Астон Виллы» не доходило. В свою очередь бирмингемцы старались действовать осторожно, не давая сопернику находить свободные зоны. По сути свой следующий шанс «канониры» создали по истечении получаса игры. Лондонцы накрыли соперника прессингом на чужой половине поля и быстро доставили мяч на правый угол штрафной на Саку, но удар англичанина хоть и пришёлся в створ, не нёс опасности для Мартинеса. Вскоре из этой же зоны бил уже Эдегор, получилось чуть опаснее, но выстрел норвежца в ближний угол получился чуть неточным.

Через пару минут «Арсенал» создал уже убойный момент. Хаверц слева прострелил в центр на Жезуса, который красиво остановил мяч назад под удар Эдегору. Норвежец подработал футбольный снаряд и расстреливал ворота, но Мартинес в прыжке вытащил мяч из угла. В ответной атаке Уоткинс выскочил справа на рандеву с Райей, но пробил прямо в него. Судьи зафиксировали офсайд, но повтор однозначно не показал их правоту, так что в случае гола ВАР мог бы и изменить решение. Тут же слева уже у противоположных ворот Жезус получил мяч и пробил, но Мартинес вновь выручил свою команду.

На перерыв команды ушли с преимуществом бирмингемцев. В перерыве «Астон Вилла» сделала вынужденную замену, игру не смог продолжить Бэйли, что могло стать большой проблемой. Во втором тайме «канониры» прибавили и прижали соперника к воротам, но хозяева оборонялись долгое время спокойно.

На 58-й минуте Эдегор упустил ещё один убойный момент. Хаверц слева ворвался в штрафную и прострелил в центр на одинокого норвежца, который пробивал в касание, но не попал в створ. Вскоре «Астон Вилла» могла увеличить свое преимущество. Диаби справа получил мяч в штрафной и сделал пас налево на Диня, который мощно пробил, но попал точно в Райю.

В середине тайма хозяева упустили ещё одну возможность. Диаби вновь слева прострелил на этот раз в центр, откуда Уоткинс бил в касание, но получилось по центру, и Райя выручил. «Арсенал» продолжал владеть мячом, но толку от этого не было. На 90-й минуте мяч всё же оказался в ворота хозяев. После навеса справа Хаверц и Кэш боролись на углу вратарской, футбольный снаряд отлетал от одного игрока в другого, и судья взятие ворот не засчитал. ВАР проверял этот эпизод и подтвердил решение арбитра, видимо, зафиксировав игру рукой со стороны немца.

В следующем туре «Астон Вилла» отправится на выезд к «Брентфорду», но до этого на неделе в рамках Лиги конференций ещё съездит в гости к «Зриньски». «Арсенал» же на следующих выходных дома примет «Брайтон». Во вторник же «канониров» ждёт встреча с ПСВ в Лиге чемпионов.