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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» упустил множество моментов, проиграл «Астон Вилле» и лишился лидерства в Премьер-лиге

09 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать (7)
Астон Вилла
1:0
Арсенал

«Астон Вилла» за три дня обыграла две лучшие команды Англии прошлого сезона. После успеха с «Манчестер Сити» подопечные Унаи Эмери одолели и «Арсенал» благодаря голу в дебюте поединка.

Протокол игры  
Астон Вилла1:0Арсенал
(1:0) Макгинн Джон7'  
Мартинес ЭмилианоКонса Эзри 66' (Кэш Мэтти ( 66') Карлос Диего Сантос  88'Торрес Пау IIДинь Люка  53' 78' (Морено Алекс ( 78') Бэйли Леон 46' (Диаби Мусса ( 46') Камара Бубакар I 67' (Дендонкер Леандер ( 67') Соарес Дуглас  63'Макгинн Джон  73'Тилеманс Юри 56' (Рамси Джакоб ( 56') Уоткинс Олли
Запасные: Ленгле КлеманМаршалл ФилипДзаньоло НиколоДуран Джон
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр  28'Эдегор МартинРайс Деклан  77'Хаверц КайСака БукайоЖезус Габриэль 81' (Нкетиа Эдди ( 81') Мартинелли Габриэл 70' (Троссар Леандро ( 70')
Запасные: Эльнени МохамедНелсон РайсКивёр ЯкубУолтерс РеуэлЖоржиньо IIРемсдейл АаронСедрик Соареш
09 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

«Астон Вилла» - это пока главная сенсация сезона в Премьер-лиге. Подопечные Унаи Эмери после 15 туров шли третьими, опережая даже «Манчестер Сити», обыграв недавно «горожан». «Арсенал» в свою очередь лидировал в таблице. Правда, к стартовому свистку матча против команды своего бывшего наставника «канониры» уступили лидерство «Ливерпулю», но в случае победы вернулись бы на вершину.

Игра началась на встречных темпах, и лондонцы быстро могли открыть счёт. Уже на пятой минуте Мартинелли слева сделал передачу на дальний угол вратарской, где совсем один был Сака, но удар у англичанина не получился, и мяч прошёл мимо цели. В ответной атаке Бэйли справа ворвался в штрафную, собрал на себе троих соперников и сделал передачу в центр на Макгинна, который был один. Шотландец развернулся и с линии вратарской расстрелял ворота.

«Арсенал» попытался после этого взять мяч под свой контроль, но до опасных моментов дело у ворот «Астон Виллы» не доходило. В свою очередь бирмингемцы старались действовать осторожно, не давая сопернику находить свободные зоны. По сути свой следующий шанс «канониры» создали по истечении получаса игры. Лондонцы накрыли соперника прессингом на чужой половине поля и быстро доставили мяч на правый угол штрафной на Саку, но удар англичанина хоть и пришёлся в створ, не нёс опасности для Мартинеса. Вскоре из этой же зоны бил уже Эдегор, получилось чуть опаснее, но выстрел норвежца в ближний угол получился чуть неточным.

Через пару минут «Арсенал» создал уже убойный момент. Хаверц слева прострелил в центр на Жезуса, который красиво остановил мяч назад под удар Эдегору. Норвежец подработал футбольный снаряд и расстреливал ворота, но Мартинес в прыжке вытащил мяч из угла. В ответной атаке Уоткинс выскочил справа на рандеву с Райей, но пробил прямо в него. Судьи зафиксировали офсайд, но повтор однозначно не показал их правоту, так что в случае гола ВАР мог бы и изменить решение. Тут же слева уже у противоположных ворот Жезус получил мяч и пробил, но Мартинес вновь выручил свою команду.

На перерыв команды ушли с преимуществом бирмингемцев. В перерыве «Астон Вилла» сделала вынужденную замену, игру не смог продолжить Бэйли, что могло стать большой проблемой. Во втором тайме «канониры» прибавили и прижали соперника к воротам, но хозяева оборонялись долгое время спокойно.

На 58-й минуте Эдегор упустил ещё один убойный момент. Хаверц слева ворвался в штрафную и прострелил в центр на одинокого норвежца, который пробивал в касание, но не попал в створ. Вскоре «Астон Вилла» могла увеличить свое преимущество. Диаби справа получил мяч в штрафной и сделал пас налево на Диня, который мощно пробил, но попал точно в Райю.

В середине тайма хозяева упустили ещё одну возможность. Диаби вновь слева прострелил на этот раз в центр, откуда Уоткинс бил в касание, но получилось по центру, и Райя выручил. «Арсенал» продолжал владеть мячом, но толку от этого не было. На 90-й минуте мяч всё же оказался в ворота хозяев. После навеса справа Хаверц и Кэш боролись на углу вратарской, футбольный снаряд отлетал от одного игрока в другого, и судья взятие ворот не засчитал. ВАР проверял этот эпизод и подтвердил решение арбитра, видимо, зафиксировав игру рукой со стороны немца.

В следующем туре «Астон Вилла» отправится на выезд к «Брентфорду», но до этого на неделе в рамках Лиги конференций ещё съездит в гости к «Зриньски». «Арсенал» же на следующих выходных дома примет «Брайтон». Во вторник же «канониров» ждёт встреча с ПСВ в Лиге чемпионов.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Астон Вилла

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Комментарии (7)
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LMI
09 Декабря 2023 в 22:47
Вилла красавцы, слов нет. Спокойно сделали свое дело и снова победили. Эмери молодец
redwhite1959
09 Декабря 2023 в 22:45
Вот что значит грамотная работа Эмери - тактически он переиграл Артету! На протяжении всей игры при начале атак "Арсенала" со своей половины поля бирмингемцы готовили для гостей оффсайдные "ловушки", высоко поднимая линию защитников к центру поля. И четыре раза за матч "канониры" в них попались. Пытаясь забрасывать мяч за спины защитников, "канониры" особой выгоды из этого не извлекли, так как дефы "Виллы" успевали вернуться и накрыть нападающих "Арсенала". Т.е. этот элемент Эмери со своими игроками отработал на пять баллов! Трансферная стоимость (ТС) игроков "Арсенала" почти в два раза выше ТС игроков "Виллы". Но Эмери показал, что этот показатель в футболе не является главным! Последовательно повержены денежные "мешки" АПЛ - МанСити и "Арсенал"! Браво, Эмери!
Zed2891
09 Декабря 2023 в 22:38
Ну как и предсказывалось.
Эмери-пацан. Ротета-прилизанный чушпан.
Четыре года сосать бибу и втирать про доверие процессу со всякими Хаверцами и Зинами это надо иметь талант.
Когда уже до руководства дойдет, что с ним команда ничего не выиграет, он всегда обсерится в самый ответственный момент.
И где те люди которые писали, что я необъективен и предвщят в отношении него? И не надо нытья про судейство, все голы отменены справедливо.
Сейчас будет в очередной раз распускать сопли на конференции про прекрасную игру, доминирование и предвзятое судейство.
С Эмери и тем баблом которое вывалили этому ьасконскому шарлатану в прошлом году были бы чемпионами 💯.
Bartimeus
09 Декабря 2023 в 22:46
На гол Арсенал наиграл, ничейка была бы справедливой.
balovik
09 Декабря 2023 в 22:57
пацан,чушпан,ротета...а ты кто.если не фан клуба,тогда. понятно почему несешь дичь!
Zed2891
09 Декабря 2023 в 23:06
Ты то что за персонаж, чтоб я тебе что-то пояснял? Я вещи назвал своими именами. Если погорел, то купи огнетушитель. А если порвался, изолентой замотай.
Leonardis
09 Декабря 2023 в 22:38
Арсенал в своем репертуаре... покатились...
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