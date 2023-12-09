Бруну Фернандеш извинился за поражение от «Борнмута»

Один из лидеров и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш извинился после поражения «красных дьяволов» в матче против «Борнмута». Напомним, что манкунианцы уступили «вишням» с разгромным счётом 0:3 на своей же арене.

«На протяжении всего сезона наши болельщики поддерживают нас и абсолютно нормально, что сегодня они нас освистали. Нам остаётся только извиниться, ведь им не понравилось то, что они увидели сегодня на поле», - цитирует Фернандеша Фабрицио Романо в своих соцсетях.

После поражения «МЮ» остался на шестом месте турнирной таблицы АПЛ с 27 очками, но может опуститься на седьмое место, если «Ньюкасл» завтра обыграет кризисный «Тоттенхэм».