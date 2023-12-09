Тен Хаг: Я должен взять ответственность на себя за разгром от «Борнмута»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал свист болельщиков после крупного поражения от «Борнмута».

Встреча 16-го тура Английской премьер-лиги, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась победой гостей со счетом 3:0.

«Конечно, болельщики были разочарованы. Я понимаю их. Мы тоже расстроены, мы должны лучше играть. Я должен взять всю ответственность на себя. У нас есть все нужные качества, но нет стабильности», — приводит слова нидерландского специалиста Daily Express.

В 16 турах «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков, которые позволяют команде находиться на шестой позиции в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» потерпел 11-е поражение в сезоне