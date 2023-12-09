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«Арсенал» проигрывает «Астон Вилле» после первого тайма

09 Декабря 2023 • 21:28 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Арсенал
1 3.60 X 3.68 2 2.05
2-й тайм

Любопытные события развиваются в матче бирмингемской «Астон Виллы» и лондонского «Арсенала». «Канониры» по итогам первого тайма проигрывают «вилланам» – вперёд команду Унаи Эмери вывел капитан команды, шотландец Джон Макгинн. К перерыву на табло «Вилла Парка» горит минимальное преимущество хозяев – 1:0.

В турнирной таблице реального времени «Арсенал» сохраняет второе место даже в случае поражения и остаётся с 36 очками. Первое место по итогам тура будет у «Ливерпуля», 37 очков, а третье – у «Астон Виллы», 35 очка.

Однако впереди ещё второй тайм и всё может измениться на 180 градусов. Следить за ходом его событий можно благодаря поминутной текстовой трансляции на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Астон Вилла

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АСТОН ВИЛЛА АРСЕНАЛ
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