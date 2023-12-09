​Компани: «Два совершенно разных тайма»

Матч шестнадцатого тура английского чемпионата между «Брайтоном» и «Бернли» закончился вничью, обе команды забили друг другу по голу. Бельгийский наставник «Бернли» Венсан Компани, хорошо известный по своим выступлениям в качестве оборонца «Манчестер Сити», прокомментировал итоги матча.

- Матч из двух совершенно разных таймов. В первом тайме мы создали много шансов, это было великолепно. Во втором тайме мы вообще не получали мяч. Пришлось защищаться против очень хорошей команды, - цитирует слова Компани BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Бернли» предстоит сыграть на выезде с «Эвертоном».