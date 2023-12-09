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​Соланке: «Трогательная победа для всех нас»

09 Декабря 2023 • 21:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Борнмут

В шестнадцатом туре английского чемпионата «Борнмут» впервые в своей истории выиграл в чемпионате на «Олд Траффорде», да еще и забив три мяча. Первый из них записал на свой счет нападающий Доминик Соланке, который после игры прокомментировал ее итоги:

-Прекрасно, великолепно! Выездная победа на «Олд Траффорде» - это так трогательно! Это ведь один из лучших стадионов в мире! И мы победили один из лучших клубов в мире. Мы все восхищены, - цитирует слова Соланке BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Борнмут» сыграет с «Лутон Таун», это случится шестнадцатого декабря.


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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Доминик Соланке

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