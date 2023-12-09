Стив Купер: «Положительное гостевое очко»

В Англии проходят матчи шестнадцатого тура чемпионата Премьер-лиги, «Ноттингем Форест» сумел не проиграть на выезде «Вулверхэмптону», чем вполне доволен наставник «лесников» Стив Купер, в предыдущей игре съевший горькую пилюлю после поражения со счетом 0:5 от «Фулхэма».

- В целом, я горжусь тем, как сыграли мои футболисты. Это добротное, положительное гостевое очко. Есть небольшое разочарование, что из-за судейских решений не выиграли матч, но я увидел, что ребята реально прибавили, и сейчас это очень важно, - цитирует слова Стива Купера BBC Sport.

В следующем туре «лесники» примут «Тоттенхэм».