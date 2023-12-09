Наставник «Брентфорда»: «Не могу упрекнуть игроков»

В Англии проходят матчи шестнадцатого тура АПЛ, «Брентфорд» съездил в Шеффилд и достаточно неожиданно проиграл там с минимальным счетом местному «Юнайтед». Наставник «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал итоги матча, он признался, что ему не в чем упрекнуть своих футболистов:

- Непростая игра, но корректная со стороны «Шеффилда». Они хорошо справились со своей работой, а решил игру момент магии от их игрока. Что до соих ребят, то они дали все, мне не в чем их упрекнуть. Такова Премьер-лига, можно проиграть сразу несколько матчей кряду, никому ничего не гарантировано, - цитирует слова Франка BBC Sport.