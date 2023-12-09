Сака проводит 150-й матч в АПЛ – и это в 22 года

В эти минуты в Бирмингеме проходит поединок местной «Астон Виллы» против лондонского «Арсенала». Молодое дарование «канониров» Букайо Сака появился в стартовом составе своей команды.

Как сообщает Opta Sports, этот матч стал для Саки 150-м в Английской премьер-лиге и это в 22 года. Однако Букайо не самый молодой игрок лиги с таким достижением, а лишь пятый. Выше него в рейтинге расположились (в порядке возрастания) Рахим Стерлинг, Джеймс Милнер, Сеск Фабрегас и Уэйн Руни.

Текстовую трансляцию игры «вилланов» и «канониров» проводит наш портал. И пока хозяева поля впереди – 1:0, отличился Джон Макгинн.