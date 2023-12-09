​Салах: «Самое главное - победа»

Английский «Ливерпуль» одержал волевую победу в шестнадцатом туре английского чемпионата, он проигрывал «Кристал Пэлас», но смог забить дважды. Один из мячей записал на свой счет Мохамед Салах, для которого гол стал юбилейным, 200-м в составе «Ливерпуля». Но, комментируя игру, Салах подчеркнул, что победа важнее его юбилея.

- Самое важное - это то, что мы выиграли матч. Я прекрасно чувствую себя в связи с этим. Рад, победа важнее рекорда, - цитирует слова египетского нападающего BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпулю» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».