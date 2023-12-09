​Эллиотт: «Наша цель - победа в АПЛ»

Английский «Ливерпуль» одержал волевую победу в шестнадцатом туре английского чемпионата, команда Юргена Клоппа обыграла в Лондоне «Кристал Пэлас», потерпевший второе поражение на этой неделе. Решающий гол встречи забил вышедший на замену Харви Эллиотт, после игры он прокомментировал свой успех:

- Всегда приятно забить. Особенно если гол приносит победу в матче. «Селхерст Парк» - отличное, но непростое место. Мы надеемся выиграть чемпионат, это наша цель, - цитирует слова Эллиотта BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».