​Унизительное поражение от «Борнмута» «Манчестер Юнайтед» потерпел в присутствии Гиггза

В Англии проходят матчи шестнадцатого тура чемпионата, и «Манчестер Юнайтед» потерпел очередное сокрушительное поражение, пропустив три безответных мяча от «Борнмута».

Все это непотребство произошло в присутствии Райана Гиггза - легенды клуба, обладателя рекорда по наибольшему количеству матчей в составе «Манчестер Юнайтед» (963 матча). Он прибыл на родной стадион посмотреть матч с «вишнями», но подопечные Эрика тен Хага вряд ли порадовали его игрой, и, особенно, результатом.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Ливерпулем», это случится семнадцатого декабря.