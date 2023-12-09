​«Манчестер Юнайтед» демонстрирует худшую результативность с 1992 года

В Англии проходят матчи шестнадцатого тура чемпионата, и «Манчестер Юнайтед» потерпел очередное сокрушительное поражение, проиграв со счетом 0:3 дома «Борнмуту». И теперь после шестнадцати туров на счету подопечных нидерландского специалиста Эрика тен Хага лишь восемнадцать забитых мячей.

Это худший результат после шестнадцати туров для «Манчестер Юнайтед» с 1992 года, когда команда проводила свой первый сезон в АПЛ. Тогда она после шестнадцати туров имела не восемнадцать, как сейчас, а семнадцать забитых мячей.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Ливерпулем», это случится семнадцатого декабря.