«Манчестер Юнайтед» потерпел 18 поражений в 2023 году - худший результат в 21-м веке

В Англии проходят матчи шестнадцатого тура чемпионата, и «Манчестер Юнайтед» потерпел очередное сокрушительное поражение, проиграв со счетом 0:3 дома «Борнмуту». Как оказалось, это было уже восемнадцатое поражение «Манчестер Юнайтед» в 2023 году с учетом всех турниров, в которых участвовал на протяжении года клуб.

Это худший результат в 21-м веке для клуба, доселе таковым были семнадцать поражений в 2001 году. В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Ливерпулем», это случится семнадцатого декабря, в рамках семнадцатого же тура АПЛ.