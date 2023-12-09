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​Крис Саттон: «Борнмут выпорол «Манчестер Юнайтед»

09 Декабря 2023 • 20:18 Комментировать

В шестнадцатом туре английского чемпионата крупное поражение, да еще и дома, потерпел «Манчестер Юнайтед» - команда Эрика тен Хага проиграла «Борнмуту» со счетом 0:3. Бывший бомбардир АПЛ Крис Саттон, в прошлом выступавший за «Блэкберн», прокомментировал итоги матча:

- «Манчестер Юнайтед», извините, выпороли прямо дома, в собственном дворе. «Борнмут» в неплохой форме, но это не их победа, а провал «Манчестер Юнайтед». Хотя «Борнмут» и предстал более организованным и энергичным, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Борнмут» примет «Лутон Таун».


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