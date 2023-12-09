«Манчестер Юнайтед» потерпел 11-е поражение в сезоне

9 декабря «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл на своём поле «Борнмуту» (0:3) в матче 16-го тура Английской премьер-лиги.

Для подопечных нидерландского специалиста Эрика тен Хага это поражение стало уже одиннадцатым в 23 матчах нынешнего сезона с учетом всех турниров.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков в 16 турах.

12 декабря «красные дьяволы» примут «Баварию» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.

