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«Брентфорд» проиграл главному аутсайдеру

09 Декабря 2023 • 19:59 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
1:0
Брентфорд
окончен

В 16-м туре Премьер-лиги главный аутсайдер соревнований, «Шеффилд Юнайтед» на равных играл против «Брентфорда». В компенсированное время первого тайма Джон Макати отметился результативной попыткой - 1:0. Анис Слимане был близок к голу, но вратарь выручил.

Победители все равно остаются последними, «Брентфорд» - 11-й.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед1:0Брентфорд
(1:0) Макати Джон45'  
Фодеринхэм Уэсли  90'Богл Джейден  82'Ахмедходжич АнелРобинсон Джек  90'Трасти Остон  17'Винисиус СоузаМакати Джон 81' (Sydie Peck ( 81') Хамер ГуставоБрукс Эндри 73' (Лоу Макс ( 73') Арчер КамеронОсула Вильям  51' 53' (Слимане Анис ( 53')
Запасные: Оне РайанТраоре БениСерики ФемиЛаруси ЯссерТомас ЛюкДэвис Адам
Флеккен МаркГоддос СаманПиннок ИтанМи БенЯнельт ВиталиОниика Фрэнк  29' 46' (Ярмолюк Егор ( 46') Норгор КристианБаптист Шендон 65' (Дамсгор Миккель ( 65') Льюис-Поттер Кин 66' (Олакигбе Майкл ( 66') Мопе НилВисса Йоан
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаГуд ЧарлиСтракоша ТомасАдедокун ВалентиноРасмуссен МадсПирт-Харрис Милс
09 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Брентфорд

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16:39
Бесплатный прогноз и ставка на матч Шеффилд Юнайтед — Брентфорд АПЛ — 9 декабря 2023
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