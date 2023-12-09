«Брентфорд» проиграл главному аутсайдеру

В 16-м туре Премьер-лиги главный аутсайдер соревнований, «Шеффилд Юнайтед» на равных играл против «Брентфорда». В компенсированное время первого тайма Джон Макати отметился результативной попыткой - 1:0. Анис Слимане был близок к голу, но вратарь выручил.
Победители все равно остаются последними, «Брентфорд» - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Макати Джон45'
Фодеринхэм Уэсли• 90'Богл Джейден• 82'Ахмедходжич Анел•Робинсон Джек• 90'Трасти Остон• 17'Винисиус Соуза•Макати Джон81' (Sydie Peck (81') •Хамер Густаво•Брукс Эндри73' (Лоу Макс (73') •Арчер Камерон•Осула Вильям 51'53' (Слимане Анис (53')
Флеккен Марк•Годдос Саман•Пиннок Итан•Ми Бен•Янельт Витали•Ониика Фрэнк 29'46' (Ярмолюк Егор (46') •Норгор Кристиан•Баптист Шендон65' (Дамсгор Миккель (65') •Льюис-Поттер Кин66' (Олакигбе Майкл (66') •Мопе Нил•Висса Йоан
09 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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