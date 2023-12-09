«Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест» разошлись миром

В 16-м туре чемпионата Англии играли середняки, «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». На 14-й минуте Гарри Тоффоло открыл счет ударом головой. Вскоре Матеус Кунья забил в ответ. Шейху Куяте здорово пробивал, но голкипер среагировал.
«Волки» - 12-е, противник - 16-й.
Протокол игры
|14'Тоффоло Харри (0:1)
|(1:1) Кунья Матеус32'
Са Жозе•Килман Макс•Доусон Крэйг•Гомеш Тоти•Семеду Нелсон•Лемина Марио61' (Траоре Бубакар (61') •Гомес Жоао•Буэно Уго69' (Беллегард Жан-Рикнер (69') •Сарабия Пабло69' (Доэрти Мэтт (69') •Хи-Чан Хван•Кунья Матеус90' (Калайджич Саша (90')
Тёрнер Мэтт•Боли Вийи•Мурильо Джейсон78' (Фелипе Аугусто IV (78') •Ньякат Мусса•Уильямс Неко•Йейтс Райан•Мангаля Орель•Куяте Шейху 33'63' (Данило Ларанжера (63') •Тоффоло Харри•Эланга Энтони84' (Вуд Крис (84') •Гиббс-Уайт Морган
09 декабря. Стадион "Молинью".
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