Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест» разошлись миром

09 Декабря 2023 • 19:59 Комментировать
Вулверхэмптон
1:1
Ноттингем Форест
окончен

В 16-м туре чемпионата Англии играли середняки, «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». На 14-й минуте Гарри Тоффоло открыл счет ударом головой. Вскоре Матеус Кунья забил в ответ. Шейху Куяте здорово пробивал, но голкипер среагировал.

«Волки» - 12-е, противник - 16-й.

Протокол игры  
Вулверхэмптон1:1Ноттингем Форест
  14'Тоффоло Харри (0:1)
(1:1) Кунья Матеус32'  
Са ЖозеКилман МаксДоусон КрэйгГомеш ТотиСемеду НелсонЛемина Марио 61' (Траоре Бубакар ( 61') Гомес ЖоаоБуэно Уго 69' (Беллегард Жан-Рикнер ( 69') Сарабия Пабло 69' (Доэрти Мэтт ( 69') Хи-Чан ХванКунья Матеус 90' (Калайджич Саша ( 90')
Запасные: Буэно СантьягоБентли ДаниелДойл ТоммиСилва ФабиоЧирева Таванда
Тёрнер МэттБоли ВийиМурильо Джейсон 78' (Фелипе Аугусто IV ( 78') Ньякат МуссаУильямс НекоЙейтс РайанМангаля ОрельКуяте Шейху  33' 63' (Данило Ларанжера ( 63') Тоффоло ХарриЭланга Энтони 84' (Вуд Крис ( 84') Гиббс-Уайт Морган
Запасные: Уорролл ДжоМаккена СкоттДомингес НиколасХадсон-Одои КаллумВлаходимос ОдиссеасЭйна ОлаОриги ДивокСангаре Ибрахим
09 декабря. Стадион "Молинью".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Ноттингем Форест

Новости по матчу

Сегодня, 09 Декабря
19:59
«Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест» разошлись миром
08 Декабря
16:33
Прогноз и ставка на матч Вулверхэмптон — Ноттингем Форест АПЛ — 9 декабря 2023
10:06
​Лопетеги может возглавить команду АПЛ
07 Декабря
22:20
Ориги: «Предматчевые речи Клоппа – это безумие»
11:21
«Ноттингем Форест» готов уволить Купера
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
1
2
5.60 4.10 1.59
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
0
3
1.47 0.00 0.00
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
2.27 3.45 3.15
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Бёрнли Бёрнли
1
1
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1
0
4.80 0.00 0.00
Видео
09.12.23 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал Арсенал
3.55 3.65 2.02
Видео
10.12.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Челси Челси
4.30 3.65 1.85
Видео
10.12.23 в 17:00
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Сити Манчестер Сити
25.00 0.00 0.00
Видео
10.12.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
2.65 3.55 2.55
Видео
10.12.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ньюкасл Ньюкасл
2.55 3.80 2.55
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 09 Декабря
20:18 · Англия. Премьер-лига
​Крис Саттон: «Борнмут выпорол «Манчестер Юнайтед»
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерпел 11-е поражение в сезоне
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» проиграл главному аутсайдеру
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест» разошлись миром
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» не сумел сломить сопротивление «Бёрнли»
19:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Пальиньей
19:48 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» уже в третий раз в сезоне АПЛ пропустил дома 3 гола
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пропустил второй гол от «Борнмута» 1
19:36 · Англия. Премьер-лига
​Жезус и Зинченко – в основе «Арсенала» на матч против «Астон Виллы»
18:59 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Впервые вижу, как кто-то играет так плохо в течение 75 минут и все равно выигрывает»
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Санчо не надумал извиняться перед тен Хагом
18:42 · Англия. Премьер-лига
Соланке в этом сезоне забил почти столько же, сколько за три предыдущих
18:00 · Англия. Премьер-лига
Гол «Кристал Пэлас» стал для Салаха 200-м во всех турнирах за «Ливерпуль»
17:50 · Англия. Кубок Англии
​Промес: «Продолжаем бороться за высокие места»
Все новости
Рекомендуем