«Брайтон» не сумел сломить сопротивление «Бёрнли»

В субботу в матче чемпионата Англии «Брайтон» играл против «Бёрнли» из зоны вылета. При доминировании хозяев поля первыми забили соперники. На 45-й минуте Уилсон Одоберт с рикошетом отправил мяч в сетку. Симон Адингра чудом не переиграл голкипера. Но спустя несколько минут ему удалось исправиться и головой отправить мяч в сетку - 1:1

«Брайтон» идет восьмым, соперник - второй с конца.