«Брайтон» не сумел сломить сопротивление «Бёрнли»

В субботу в матче чемпионата Англии «Брайтон» играл против «Бёрнли» из зоны вылета. При доминировании хозяев поля первыми забили соперники. На 45-й минуте Уилсон Одоберт с рикошетом отправил мяч в сетку. Симон Адингра чудом не переиграл голкипера. Но спустя несколько минут ему удалось исправиться и головой отправить мяч в сетку - 1:1
«Брайтон» идет восьмым, соперник - второй с конца.
Протокол игры
|45'Одоберт Уилсон (0:1)
|(1:1) Адингра Симон77'
Вербрюгген Барт•Гросс Паскаль•Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис85' (Буонанотте Факундо (85') •Милнер Джеймс59' (Роша Игор II (59') •Балеба Карлос59' (Хиншелвуд Джек (59') •Дауд Махмуд46' (Митома Каору (46') •Адингра Симон•Лаллана Адам46' (Гилмор Билли (46') •Педро Жоао•Фергюсон Эван
Траффорд Джеймс•Витиньо Виктор II•О'Ши Дара• 14'Бейер Джордан•Тэйлор Чарли• 66'Гудмундссон Йоханн58' (Ремзи Аарон (58'•Робертс Коннор II79') •Берге Сандер•Браунхилл Джош•Одоберт Уилсон 72'78' (Ндайишимий Майк (78') •Родригес Джей78' (Редмонд Натан (78') • 86'Амдуни Зеки82' (Экдаль Хьяльмар (82')
09 декабря. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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