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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» не сумел сломить сопротивление «Бёрнли»

09 Декабря 2023 • 19:59 Комментировать
Брайтон
1:1
Бёрнли
окончен

В субботу в матче чемпионата Англии «Брайтон» играл против «Бёрнли» из зоны вылета. При доминировании хозяев поля первыми забили соперники. На 45-й минуте Уилсон Одоберт с рикошетом отправил мяч в сетку. Симон Адингра чудом не переиграл голкипера. Но спустя несколько минут ему удалось исправиться и головой отправить мяч в сетку - 1:1

«Брайтон» идет восьмым, соперник - второй с конца.

Протокол игры  
Брайтон1:1Бёрнли
  45'Одоберт Уилсон (0:1)
(1:1) Адингра Симон77'  
Вербрюгген БартГросс ПаскальВан Хекке Ян-ПольДанк Льюис 85' (Буонанотте Факундо ( 85') Милнер Джеймс 59' (Роша Игор II ( 59') Балеба Карлос 59' (Хиншелвуд Джек ( 59') Дауд Махмуд 46' (Митома Каору ( 46') Адингра СимонЛаллана Адам 46' (Гилмор Билли ( 46') Педро ЖоаоФергюсон Эван
Запасные: О’Махони МаркСтил ДжейсонМодер ЯкубБэйкер-Боайти Бенисио
Траффорд ДжеймсВитиньо Виктор IIО'Ши Дара  14'Бейер ДжорданТэйлор Чарли  66'Гудмундссон Йоханн 58' (Ремзи Аарон ( 58'Робертс Коннор II 79') Берге СандерБраунхилл ДжошОдоберт Уилсон  72' 78' (Ндайишимий Майк ( 78') Родригес Джей 78' (Редмонд Натан ( 78'  86') Амдуни Зеки 82' (Экдаль Хьяльмар ( 82')
Запасные: Мурич АриянетЗарури АнассМассенжо Хан-НоаЛарсен Якоб-Бруун
09 декабря. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Брайтон

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