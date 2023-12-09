«Борнмут» забил 3 безответных гола в гостях у «МЮ»

В 16-м туре чемпионата Англии нестабильный «МЮ» принимал «Борнмут» и умудрился напропускать целую сетку мячей. Джастин Клюйвет убежал по флангу, а Доминик Соланке замкнул его прострел. Антуан Семеньо головой отправил мяч в сетку ворот хозяев, но там был офсайд. Соланке с разворота атаковал ворота и попал в каркас. В середине второго тайма навес в штрафную «МЮ», и Филип Биллинг головой нанес удар под перекладину - 0:2. Вскоре у гостей сработал корнер, и Маркос Сенеси, выиграв воздух, попал в дальний нижний угол. На 90-й минуте Данго Уттара перехватил мяч, обыграл вратаря и забил четвертый гол, но его отменил ВАР.
«Борнмут» вышел на 13-е место, «МЮ» - шестой.
Протокол игры
|5'Соланке Доминик (0:1)
|68'Биллинг Филип (0:2)
|73'Сенеси Маркос (0:3)
Онана Андре•Далот Диогу•Магуайр Гарри•Шоу Люк79' (Рэшфорд Маркус (79') •Регилон Серхио• 30'Мактоминай Скотт•Амрабат Софьян•Антони79' (Пельистри Факундо (79') •Фернандеш Бруну• 84'Гарначо Алехандро79' (Эванс Джонни (79') •Марсьяль Антони56' (Хёйлунн Расмус (56') 60'
Нето Мурара•Смит Адам•Забарный Илья•Сенеси Маркос•Керкез Милош•Кук Льюис88' (Уттара Данго (88') •Кристи Райан•Семеньо Антуан58' (Биллинг Филип (58') •Клюйверт Джастин72' (Синистерра Луис (72') •Тавернер Маркус 27'88' (Ротуэлл Джо (88') •Соланке Доминик
09 декабря. Стадион "Олд Траффорд".
Аякс Тен Хага был фееричным, с МЮ что не так?
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