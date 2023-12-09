«Борнмут» забил 3 безответных гола в гостях у «МЮ»

В 16-м туре чемпионата Англии нестабильный «МЮ» принимал «Борнмут» и умудрился напропускать целую сетку мячей. Джастин Клюйвет убежал по флангу, а Доминик Соланке замкнул его прострел. Антуан Семеньо головой отправил мяч в сетку ворот хозяев, но там был офсайд. Соланке с разворота атаковал ворота и попал в каркас. В середине второго тайма навес в штрафную «МЮ», и Филип Биллинг головой нанес удар под перекладину - 0:2. Вскоре у гостей сработал корнер, и Маркос Сенеси, выиграв воздух, попал в дальний нижний угол. На 90-й минуте Данго Уттара перехватил мяч, обыграл вратаря и забил четвертый гол, но его отменил ВАР.

«Борнмут» вышел на 13-е место, «МЮ» - шестой.