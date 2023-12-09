Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Пальиньей

09 Декабря 2023 • 19:54 Комментировать

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья находится на радарах целого ряда европейских грандов. Футболиста связывают не только с «Баварией», но и со статусными клубами Премьер-лиги Англии. Как сообщает TEAMtalk, в гонку за Пальиньей включился «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» тоже хотят видеть в своём составе 28-летнего португальца.

В сезоне 2023/2024 Жоау Пальинья провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Пальинью в 55 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «Фулхэмом» рассчитан до середины 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Жоау Пальинья трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
1
2
5.60 4.10 1.59
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
0
3
1.47 0.00 0.00
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
2.27 3.45 3.15
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Бёрнли Бёрнли
1
1
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
1
0
4.80 0.00 0.00
Видео
09.12.23 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал Арсенал
3.55 3.65 2.02
Видео
10.12.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Челси Челси
4.30 3.65 1.85
Видео
10.12.23 в 17:00
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Сити Манчестер Сити
25.00 0.00 0.00
Видео
10.12.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
2.65 3.55 2.55
Видео
10.12.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ньюкасл Ньюкасл
2.55 3.80 2.55
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 09 Декабря
20:18 · Англия. Премьер-лига
​Крис Саттон: «Борнмут выпорол «Манчестер Юнайтед»
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерпел 11-е поражение в сезоне
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» проиграл главному аутсайдеру
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест» разошлись миром
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» не сумел сломить сопротивление «Бёрнли»
19:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Пальиньей
19:48 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» уже в третий раз в сезоне АПЛ пропустил дома 3 гола
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пропустил второй гол от «Борнмута» 1
19:36 · Англия. Премьер-лига
​Жезус и Зинченко – в основе «Арсенала» на матч против «Астон Виллы»
18:59 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Впервые вижу, как кто-то играет так плохо в течение 75 минут и все равно выигрывает»
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Санчо не надумал извиняться перед тен Хагом
18:42 · Англия. Премьер-лига
Соланке в этом сезоне забил почти столько же, сколько за три предыдущих
18:00 · Англия. Премьер-лига
Гол «Кристал Пэлас» стал для Салаха 200-м во всех турнирах за «Ливерпуль»
17:50 · Англия. Кубок Англии
​Промес: «Продолжаем бороться за высокие места»
Все новости
Рекомендуем