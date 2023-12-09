​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Пальиньей

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья находится на радарах целого ряда европейских грандов. Футболиста связывают не только с «Баварией», но и со статусными клубами Премьер-лиги Англии. Как сообщает TEAMtalk, в гонку за Пальиньей включился «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» тоже хотят видеть в своём составе 28-летнего португальца.

В сезоне 2023/2024 Жоау Пальинья провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Пальинью в 55 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «Фулхэмом» рассчитан до середины 2028 года.