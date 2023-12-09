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«Манчестер Юнайтед» пропустил второй гол от «Борнмута»

09 Декабря 2023 • 19:36 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:3
Борнмут
окончен

Вечером субботы «Манчестер Юнайтед» принимает на «Олд Траффорде» «Борнмут». «Вишни» во втором тайме матча удвоили преимущество и теперь лидируют со счётом 2:0 – на 68-й минуте отличился Филипп Биллинг. Напомним, что в первом тайме в составе гостей взятие ворот оформил форвард Доминик Соланке.

Следить за поединком «красных дьяволов» и «Борнмута» можно в текстовой трансляции на нашем портале. До окончания матча в Манчестере осталось всего порядка 15 минут. В турнирной таблице реального времени в случае победы «Борнмут» поднимается на 13-е место и набирает 19 очков.

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Комментарии (1)
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InterSan
09 Декабря 2023 в 19:44
И третий…..
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