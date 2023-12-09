​Жезус и Зинченко – в основе «Арсенала» на матч против «Астон Виллы»

В субботу вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Астон Виллой» и «Арсеналом». Рулевой лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Арсеналом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Арсенал» рассчитывает обыграть «Астон Виллу» и вернуться на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.