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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Жезус и Зинченко – в основе «Арсенала» на матч против «Астон Виллы»

09 Декабря 2023 • 19:36 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
1 3.40 X 3.80 2 2.10
Через 0 ч. 2 мин.

В субботу вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Астон Виллой» и «Арсеналом». Рулевой лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Арсеналом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Арсенал» рассчитывает обыграть «Астон Виллу» и вернуться на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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