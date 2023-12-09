​Клопп: «Впервые вижу, как кто-то играет так плохо в течение 75 минут и все равно выигрывает»

В субботу «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде со счётом 2:1 в матче Премьер-лиги Англии. Мерсисайдцы проигрывали, но победили за счёт голов на 76-й и 90+1-й минутах. После игры рулевой «красных» Юрген Клопп указал на плохое качество игры его команды.

«Я сказал ребятам, что впервые вижу, как кто-то играет так плохо в течение 75 минут и все равно выигрывает», - сказал Клопп, чьи слова приводит журналист Джеймс Пирс.

Следующий матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 17 декабря. Команда Юргена Клоппа будет играть против «Манчестер Юнайтед» на своём поле.