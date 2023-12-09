​Санчо не надумал извиняться перед тен Хагом

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не надумал извиняться перед главным тренером команды Эриком тен Хагом. Скорее всего, 23-летний футболист сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

На последней пресс-конференции тен Хаг снова дал понять, что Санчо может вернуться в состав, если принесёт извинения.

Стоит сказать, что слухи активно связывают 23-летнего Санчо с «Ювентусом».

Как известно, в сентябре Джедон Санчо был отстранён от тренировочного процесса. Футболист в социальных сетях написал, что его делают козлом отпущения. Это был ответ на слова тен Хага о том, что футболист плохо работал на тренировках.