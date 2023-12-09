Соланке в этом сезоне забил почти столько же, сколько за три предыдущих

Форвард «Борнмута» Доминик Соланке оформил гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в рамках выездного матча, что проходит в эти минуты в Манчестере. Этот гол стал для нападающего уже восьмым в текущем сезоне в 16 матчах.

Любопытно, что за три предыдущих сезона в составе «вишен» Соланке отметился всего девятью голами – на это ему потребовалось 75 матчей. Поэтому следующим забитым голом Соланке сравняется со своим трёхлетним показателем.

Напомним, что в матче «МЮ» и «Борнмута» продолжается первый тайм – и гости по-прежнему впереди. Следить за развитием событий игры можно в текстовой трансляции, её проводит наш портал.