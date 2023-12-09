Гол «Кристал Пэлас» стал для Салаха 200-м во всех турнирах за «Ливерпуль»

Гол египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в ворота «Кристал Пэлас» стал для него 200-м в составе мерсисайдцев, об этом сообщает Sky Sports.

Ранее мы уже писали, что форвард «Ливерпуля» забил сегодня свой 150-й гол в АПЛ и вошёл в топ-10 форвардов, которые забили больше всех голов в лиге. Он делит 10-е место рейтинга с Майклом Оуэном. Также в активе Мохамеда 41 гол в рамках Лиги чемионов УЕФА, пять голов – в рамках Кубка Англии, три – в Лиге Европы и один – в рамках Кубка лиги.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года – тогда он перебрался в команду летом из «Ромы».