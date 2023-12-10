Круговорот вратарей в топ-клубах: Зимой может состояться несколько переходов голкиперов

Близится зимнее трансферное окно, и клубы начинают активно к нему готовиться. В январе может произойти несколько заметных переходов вратарей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается предсказать ситуацию.

Какие топ-клубы могут пополниться вратарями

Сразу несколько больших команд могут в январе выйти на рынок в поисках нового вратаря. Больше всего говорят в этой связи о «Манчестер Юнайтед». Андре Онана допускает много ошибок и не оправдывает тех надежд, которые с ним связывали. При этом камерунец не дал «красным дьяволам» того качества игры ногами, которое ожидалось. Это скорее проблема того, как «МЮ» в принципе действует, но смысл остаётся тем же. Учитывая, что Онана в январе наверняка ещё и уедет на Кубок Африки, то долгое время Эрик тен Хаг не сможет рассчитывать на своего первого номера.

«Ньюкасл» и «Барселона» столкнулись с проблемами из-за травм своих первых номеров. Каталонцам чуть проще – Марк-Андре тер Штеген должен вернуться уже к плей-офф Лиги чемпионов, что не делает ситуацию катастрофической. Ник Поуп же вернётся лишь к концу сезона, и для «сорок» это проблема, учитывая, что клуб хочет пробиться вновь в Лигу чемпионов.

В последнее время критике подвергается Джанлуиджи Доннарумма. «ПСЖ» же – это тот клуб, который может себе позволить взять ещё одного вратаря просто на всякий случай, чтобы итальянец не расслаблялся. Добавим к этому списку «Челси». Лондонские транжиры просто любят покупать, а Роберто Санчес не выглядит топ-вратарём, и купить ему замену не кажется чем-то невероятным.

Какие клубы могут пострадать от топ-клубов?

Очевидно, что если топ-клуб приобретёт какого-то вратаря, то команде, которая продаст своего голкипера, нужно искать замену. В этой связи явно нервничает «Милан», потому что Майка Меньяна считают претендентом и на переход в «МЮ», и в «ПСЖ». Француз – один из самых прогрессирующих вратарей мира, и он наверняка находится в шорт-листах многих богатеев. К счастью «россонери», трансфер Меньяна оценивается около 80 миллионов евро, так что денег на его замену у итальянцев будет достаточно в случае продажи.

Нервничать должен «Лацио». Иван Проведель тоже добился заметного прогресса, и за ним также внимательно наблюдают. Причём итальянец оценивается дешевле, что поставит «Лацио» в более сложную ситуацию с поиском замены. Однако Проведель и не стоит в шорт-листах под первым номером.

Очевидно, что вскоре «Порту» продаст Диогу Кошту, но «драконы» в этом случае как всегда заменят его пока неизвестным общественности футболистом. «Валенсия», у которой не очень сильное финансовое положение, возможно, будет не против продать Георгия Мамардашвили. В свою очередь «Атлетик» готов отпустить Унаи Симона только за сумму отступных, а потом будет искать ему баска на замену.

Какие есть ещё варианты?

Очевидно, что Давид де Хеа сейчас ждёт звонков. Испанец после ухода из «МЮ» остаётся свободным агентом и не прочь вернуться, не зря же он отклонял предложения из Саудовской Аравии. По данным медиа, Де Хеа как раз может оказаться в «Ньюкасле».

Может этой ситуацией воспользоваться Аарон Рамсдейл. Англичанин сел на лавку в «Арсенале», чем не может быть доволен. Тем более что травма Поупа повышает его шансы на роль номера один в сборной Англии, но для этого надо играть. Наверняка Рамсдейл будет настаивать, чтобы его отпустили. Если не насовсем, то хотя бы в аренду. Андрей Лунин твёрдо намерен покинуть «Реал», где на него не стали делать ставку после травмы Куртуа. Украинец собирается покинуть мадридцев, но текущая ситуация может позволить ему уйти не в «Бетис», куда его сватают, а в какой-то более статусный клуб.

Шанс для Сафонова?

А вдруг эта чехарда приведёт к переходу российского вратаря в большой клуб? Конечно, Матвея Сафонова не стоит ждать в «МЮ» или «Ньюкасле», но вот представить себе, что «Милан» решит заменить Меньяна в случае его ухода капитаном «Краснодара», вполне возможно. Вратарям всегда сложнее получить свой шанс, потому что, в отличие от полевых игроков, у них всего одна возможная позиция на поле. Тем не менее, если в европейских клубах пойдёт вратарская чехарда, то это шанс для Сафонова. Правда, отпустит ли его «Краснодар», и уйдёт ли сам вратарь в разгар чемпионской гонки, если такая возможность появится, – большой вопрос.

Роман Андреев