Игроки «Кристал Пэлас» сделали всего 53 передачи в первом тайме – такого не было в АПЛ 20 лет

В первом тайме матча «Кристал Пэлас» против «Ливерпуля» (1:2) игроки «орлов» сделали всего лишь 53 передачи. Как сообщает Opta Sports, это наименьшее количество передач в первом тайме матча Английской премьер-лиги с сезона-2003/04 в исполнении одной команды.

Тем не менее, «орлам» удалось при таком мизерном количестве передач нанести хотя бы один удар в створ ворот команды оппонентов, отмечают аналитики.

Напомним, что лондонцы даже открыли счёт в минувшей игре, однако потом по ходу второго тайма из-за удаления потеряли игрока и уступили под давлением именитому сопернику.