«Ливерпуль» не проиграл в девятом матче АПЛ кряду, у команды Клоппа – лишь одно поражение в лиге

«Ливерпуль» продолжает погоню за «Арсеналом», не проигрывая в девятом матче АПЛ кряду. Сегодня вечером мерсисайдцы одержали в большинстве волевую победу над лондонским «Кристал Пэлас» - 2:1.

Таким образом, серия команды Юргена Клоппа без поражений достигла уже девяти матчей в рамках АПЛ подряд. У «Ливерпуля», напомним, лишь одно поражение в этом сезоне Премьер-лиги – оно случилось 30 сентября в игре против «Тоттенхэма» в гостях (1:2). После матча из-за ошибки арбитров не в пользу ливерпульцев произошёл судейский скандал.

А если взять все турниры, у команды Клоппа два поражения – ещё один раз в Лиге Европы «красные» уступили «Тулузе» (2:3). Игра прошла 9 ноября.

В следующем туре АПЛ «Ливерпулю» предстоит принять дома «Манчестер Юнайтед». Благодаря успеху команда как минимум до игры «Арсенала» заняла первое место с 37 очками.