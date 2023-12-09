«Ливерпуль» возглавил АПЛ, вымучив волевую победу в матче с «Кристал Пэлас»

В 16-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» гостил у «Кристал Пэлас». Команда Юргена Клоппа почти не отдавала мяч сопернику, но при этом не так часто била по воротам. Одсонн Эдуар замыкал прострел в касание, голкипер перевел мяч в штангу и лежа выбил его с ленточки. В начале второго тайма Жан-Филипп Матета заработал и сам уверенно реализовал пенальти. На 75-й минуте Джордан Айю за грубую игру получил вторую желтую карточку. Тут же мерсисайдцы провели атаку, Мохамед Салах получил мяч в штрафной и рикошетом от спины защитника направил мяч в нижний угол - 1:1. Уже в компенсированное время египтянин сыграл к линии штрафной на Харви Эллиотта, который избавился от опеки и поразил угол ворот - 1:2.

Лондонцы идут на 14-м месте, а «Ливерпуль» стал новым лидером чемпионата Англии.