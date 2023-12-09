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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» возглавил АПЛ, вымучив волевую победу в матче с «Кристал Пэлас»

09 Декабря 2023 • 17:34 Комментировать
Кристал Пэлас
1:2
Ливерпуль

В 16-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» гостил у «Кристал Пэлас». Команда Юргена Клоппа почти не отдавала мяч сопернику, но при этом не так часто била по воротам. Одсонн Эдуар замыкал прострел в касание, голкипер перевел мяч в штангу и лежа выбил его с ленточки. В начале второго тайма Жан-Филипп Матета заработал и сам уверенно реализовал пенальти. На 75-й минуте Джордан Айю за грубую игру получил вторую желтую карточку. Тут же мерсисайдцы провели атаку, Мохамед Салах получил мяч в штрафной и рикошетом от спины защитника направил мяч в нижний угол - 1:1. Уже в компенсированное время египтянин сыграл к линии штрафной на Харви Эллиотта, который избавился от опеки и поразил угол ворот - 1:2.

Лондонцы идут на 14-м месте, а «Ливерпуль» стал новым лидером чемпионата Англии.

Протокол игры  
Кристал Пэлас1:2Ливерпуль
(1:0) Матета Жан-Филипп57'  
  76'Салах Мохамед (1:1)
  90'Эллиотт Харви (1:2)
Джонстон Сэм 87' (Мэттьюз Реми ( 87') Уорд Джоэл  37'Андерсен Йоаким  90'Гехи МаркКлайн НатаниэльХьюз Уилл 90' (Озо Дэвид ( 90') Ричардс Крис  71'Хефферсон Лерма  64' 68' (Олисе Майкл ( 68') Айю Джордан  60'  75'Эдуар Одсонн 46' (Матета Жан-Филипп ( 46') Шлупп Джеффри 84' (Ахамада Науиру ( 84'  90')
Запасные: Томкинс ДжеймсРидевальд ЖайроЭбиовей МалколмФранса Матеус
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКуанса Джарелл 57' (Гакпо Коди ( 57') Ван Дейк ВиргилЦимикас КостасСобослаи Доминик 74' (Джонс Кёртис ( 74') Эндо Ватару 46' (Гомес Джо ( 46'  90') Гравенберх Райан 57' (Конате Ибраима ( 57') Салах МохамедНуньес Дарвин 74' (Эллиотт Харви ( 74') Диас Луис  90'
Запасные: Доак БенКеллехер КаомхинМакКоннелл ДжеймсБрэдли Конор
09 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кристал Пэлас

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